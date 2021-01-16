Battalgazi Belediyesi, "Onlar Üşürse, Yürekler Üşür" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi 1500 çocuğun yüzünü güldürdü.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Göller ve Karaköy mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet ve kırtasiye dağıtımına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahtalı, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdiklerini belirterek, muhtarların taleplerini de dinlediklerini ve gerekli kurum ve kuruluşlarla görüştüklerini aktardı.

Güder ise sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını kaydetti.

Sahada taramalar yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini ve gerekli yardımların ulaştırıldığını aktaran Güder, "Bugün de belediye olarak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destekte bulunduk. Amacımız, onları bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamaktı. Yüzlerindeki tebessüme vesile olmak bize mutluluk verdi." ifadelerini kullandı.