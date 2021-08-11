Üye Girişi
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor - Son Dakika

Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor

11.08.2021 13:57
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor, System.String[]

Son dakika haberler... AK Parti Malatya il yönetimi, düzenlenen gezi ile Battalgazi ilçesinde hayata geçirilen yatırımları inceledi.

AK Parti Malatya il yönetimi, düzenlenen gezi ile Battalgazi ilçesinde hayata geçirilen yatırımları inceledi.

AK Parti Malatya İl Yönetimi, Battalgazi'de hayata geçirilen bazı yatırım ve hizmetleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla düzenlenen gezi turu ile yakından tanıma fırsatı buldu. Üstü açık tur otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu kapsamında, ilk olarak Battalgazi'nin çehresinin değiştirecek olan vizyon projelerin başında yer alan Derme Deresi Islah Projesi alanını gezdi. Başkan Güder'den içerisinde, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, macera parkı, seyir terası, su değirmeni, squash kortu, kanal üstü yaya köprüsü, şelale, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, sosyal tesisler ve araç köprüsünün de yer alması planlanan Derme Deresi Düzenleme Alanı Projesi hakkında geniş kapsamlı bilgiler alan AK Parti il yönetimi, Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm alanını, Hanımınçiftliği mahallesinde gençlik ve spor yatırımları kapsamında yapımı devam eden basketbol sahasını, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi'ni, Yeşilçam Sosyal Tesisleri'ni, Çocuk Eğitim Trafik Parkı'nı ve son olarak ta İspendere Şifalı İçmeleri'ni gezdi. Doğu'nun incisi Battalgazi'de hayata geçen bütün yatırımlar ve sosyal projeler hakkında il yönetimine bir yandan bilgiler aktarıp diğer taraftan yöneltilen tüm sorulara cevap veren Başkan Güder, hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizerek, il yönetiminden yatırımlar hakkında görüşlerini de aldı. İlçeye yapılan hizmet ve yatırımlarda, bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya ayrı bir önem verdiklerini aktaran Güder, "Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Hizmetler göğüsleri kabarttı

Hizmet ve yatırımlar için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e AK Parti ailesi olarak teşekkürlerini ileten AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hicret Şeyma Saraç, "Battalgazi'de yapılan hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Sağlık, sosyal, kültürel alanda çok güzel hizmetlere yer verilmiş, çok güzel çalışmalar yapılmış. Büyük AK Parti ailesi olarak Osman Güder başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok farklı bir Battalgazi gördük. Özellikle İspendere Şifalı İçmelerine bayıldım. 4-5 yıl önce burayı ziyaret etmiştim. Şuan yalancı bir cennetteyim sanki. Şifalı içmelerde konaklama imkanı da var" dedi.

AK Parti Genel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Mustafa Duyar ise "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, ilçedeki bazı projelerini bizlere tanıttı. Malatya ve Battalgazi adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Sinan Özhüsrev de, "AK Parti, Türkiye'ye örnek olan bir siyasi partidir. Her hafta yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ülkemize ve şehrimize dair istişarelerde bulunuyoruz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in ev sahipliğinde bir hizmet gezisine katıldık. Osman Güder başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren yediden yetmişe tüm Battalgazililere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor ve bizlerde teşkilat mensupları olarak bunu hissediyoruz. Battalgazi'ye örnek hizmetler yapılmış. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz, "Bugün il başkanımız ve belediye başkanımız ile birlikte Battalgazi belediyemizin yaptığı hizmetleri ve yatırımları yerinde inceledik. Öncelikle belediye başkanımıza, başkan yardımcılarına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tesisleri gezmeye başlarken öncelikle dere ıslahı yapılan alanımız vardı ve oraya gittik ve derme deresinin ıslah çalışmalarını yerinde inceledik. Şehit Fevzi mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanını inceledik. Ardından Hanımınçiftliği Gençlik Merkezinde, genç kardeşlerimiz bize güzel bir sunum yaptılar. Oradan Yeşilçam sosyal tesislerini ve trafik parkını inceledik. Daha sonra İspendere'ye geldik. Bu alanı mükemmel bir yaşam alanı haline getiren belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Burada bulunan otel, sosyal alan, market ve fırınıyla mükemmel bir alan olmuş. Malatya için bir cazibe merkezi, bir sosyal yaşam alanı olmuş. Tabi bu gezdiklerimiz hizmetlerden sadece bir kaçı. Başkanımızın Battalgazi'de birçok hizmet yatırımı var. Önümüzdeki günlerde de inşallah o yatırımları gezeriz" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Battalgazi'ye yaptığı hizmet ve yatırımların göğüs kabarttığını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Malatya'daki AK Parti Belediye Başkanlarımız çok şükür ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Başkanlarımız, başarılı projelere imza atıyor. Özellikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in yatırım ve hizmetleri göğsümüzü kabartıyor. Temennimiz bu projelerin devam etmesidir. AK Parti iktidarı döneminde hamd olsun ki Malatya'mız ve Battalgazi'miz hizmete doyuyor. Battalgazi'de prestij projelerin başında Derme Deresi projesine ayrı bir önem veriyorum. Bu proje bittiğinde çevreyolu altı tabiri ortadan kalkacak. Güzel bir hizmet daha Battalgazi ile buluşacak. Malumunuz 24 Ocak'ta bir deprem yaşadık. Bu deprem bizlere kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattı. Osman Güder başkanımız kentsel dönüşüm noktasında taşın altına elini koydu ve Şehit Fevzi Mahallesinde bu dönüşümü başlatıyor. Kamuoyunda belki yeterli ses getirmedi ama orası şehrin yeni yüzü olacak. Bunun yanında vatandaşlarımız daha modern evlerde hayatlarını sürdürme imkanı bulacak. Belediyecilik anlamında riskli bir iştir. Başkanımız cesaret etti ve başardı. Kentsel dönüşüm konusunda başkanımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Tabi diğer belediyelerimizde birçok hizmete imza atıyor. İnsanımız kendisine anlatılmadığı sürece bu hizmetlerden haberdar olması şansına sahip değil. Bizlerinde bunları anlatması lazım. Öncelikle kendi aramızda birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmemiz ve güçlendirmemiz lazım. Ev sahipliği için başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Başarılı hizmetleri sürdüğü sürece bizlerde başkanımızın her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hizmetlerimizi ilk günkü aşkla yapıyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'ye hizmet ve yatırımda ne vakit ne de zaman tanırız. Bugün AK Parti'nin çok kıymetli üyelerini, başkanlarını Battalgazi'mizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. AK Parti bizim ailemiz. Biz, yaklaşık 20 yıldır bu ailenin içindeyiz. Özellikle teşkilattan gelen bir arkadaşınız olarak sizleri belediye başkanı olarak yönetici olarak en güzel şekilde temsil etme noktasında elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. Büyük AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımıza hizmetlerimizi anlatmamız lazım. İnsanlar sizleri anladığı kadar değerlendirirler ve ona göre not verirler. Battalgazi'mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gece-gündüz ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yatırımlarımızda ve hizmetlerimiz çevreyolu altı ve üstü diye ayrım yapmıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ında ifade ettiği gibi 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' Biz, ilçemizde 103 mahallemizden 310 bin civarında kişiden sorumluyuz. Bu sorumluluk büyük bir vebali de beraberinde getiriyor. Hakkıyla bu sorumluğu yerine getirirseniz, insanların en faydalısı olursunuz. Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Bu sözümüzü tutmak ve Battalgazi'mizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için tüm ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze kattık" dedi. - MALATYA

Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor
Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor

Battalgazi, AK Parti, Hisarcık, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! 14:54 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok 14:31 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! 14:12 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! 13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi 13:19 Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi 12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart 11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart

Son Dakika Haberleri
14:58 PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
14:53 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar         
14:58
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:29
Kastamonu'da sel önüne çıkan ne varsa aldı götürdü, bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Kastamonu'da sel önüne çıkan ne varsa aldı götürdü, bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
13:58
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak         
13:54
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 15:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Battalgazi'deki yatırımlar büyük takdir topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement