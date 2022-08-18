Son dakika haber | Bayburt'ta 2022'nin ilk 7 ayında meydana gelen 168 trafik kazasında 146 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bayburt'ta 2022'nin ilk 7 ayında meydana gelen 168 trafik kazasında 146 kişi yaralandı

18.08.2022 13:38
Son dakika haber | Bayburt'ta 2022'nin ilk 7 ayında meydana gelen 168 trafik kazasında 146 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre 2022 yılının ilk 7 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı.

2022 yılının ilk 7 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Açıklamaya göre, Bayburt'ta meydana gelen trafik kazalarında 146 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden olmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 2022 yılının ilk 7 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 268 bin 814 trafik kazasında bin 180 kişi hayatını kaybederken, 158 bin 222 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında ki kaza bilançosunda Bayburt'ta, 19 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 61 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden olmadı.

Temmuz ayında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 22 adet maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk 7 ayında Bayburt'ta, 78 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda hayatını kaybeden olmazken, yaralanan 146 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise şehirde 90 adet maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - BAYBURT

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Bayburt'ta 2022'nin ilk 7 ayında meydana gelen 168 trafik kazasında 146 kişi yaralandı Bayburt'ta 2022'nin ilk 7 ayında meydana gelen 168 trafik kazasında 146 kişi yaralandı Murat Bakan: 'Emniyet Genel Müdürlüğü, Polisin Maaş Promosyonuna mı Göz Dikti?' Murat Bakan: 'Emniyet Genel Müdürlüğü, Polisin Maaş Promosyonuna mı Göz Dikti?'
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bayburt'ta 2022'nin ilk 7 ayında meydana gelen 168 trafik kazasında 146 kişi yaralandı - Son Dakika

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