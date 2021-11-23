Bir apartmanın garajında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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Bayburt'ta 4 katlı bir apartmanın garajında çıkan yangında dumandan etkilen 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaleardı Mahallesi Afet Konutları Sitesi'nde bulunan apartmanın bitişiğindeki garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Garajı saran duman, kısa sürede binanın içini de kapladı. Durumu fark eden apartman sakinleri dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilen Nurtaş ve oğlu Lütfullah Çakır hastaneye kaldırıldı, ismi öğrenilemeyen 1 kişiye ise apartmanın önünde bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.