Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

06.03.2022 16:14
Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Bayburt merkeze bağlı Akçakuzu köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bayburt merkeze bağlı Akçakuzu köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Akçakuzu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Resul Çeker'e ait kerpiç evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 2 katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'te köyde vatandaşların yanında olarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BAYBURT

Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

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Jandarma, Bayburt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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