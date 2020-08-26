Bayburt'ta pozitif vakalı ikametlere şeritli karantina

BAYBURT'ta polis ekipleri, koronavirüs vakalarında artış tespit edilen ikametlere şerit çekerek karantinaya alıyor. Ekipler, karantina süreci başlatılan evlerde yaşayanların tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında pozitif vaka sayısının artış eğiliminde olması üzerine denetimler sıklaştırıldı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışmalarına devam ederken, pozitif vakaların artış olduğu saptanan ikametler de başlatılan pilot uygulama ile şeritle kapatılıp, karantinaya alındı. Filyasyon hizmetinin yanı sıra düğün, nişan gibi organizasyonlarında da denetimlerini sürdüren polis ekipleri; vatandaşı maske, mesafe ve hijyen tedbirleri konusunda uyarıyor. Uygulamayla hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık ekiplerinin işlerinin de kolaylaştırılması hedefleniyor.

Karantinaya alınan Yunus Emre Telli, 'Hastalığı 2 gündür taşıyorum. Sağ olsun polis ekiplerimiz geldi şeridimizi çekti. Şeritler kimse buraya yaklaşmasın, buradan geçmesin, kontrol amaçlı. Her şey bizim sağlığımız için. Halimizden memnunuz. Allah devletimize zarar vermesin' dedi.

Evi karantinaya alınan ve testi pozitif çıkan Miraç Yanık da,?3 gün önce test yaptırmıştım, testim pozitif çıktı. Ambulansla gelip beni aldılar. Kan tahlili verdim, temiz çıktı ve evde tedavi yöntemine geçtik. Polisler gelip önlem aldı, kimse yaklaşmasın diye. Bir yardım olduğu zaman komşulardan ve polislerden rica ediyoruz? diye konuştu.