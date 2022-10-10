Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

10.10.2022 15:02

Son dakika haber: Görüntü Dökümü: Olay yeri Kaza yapan araç Ambulanslar ile trafik ekibi Bayburt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı BAYBURT - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü:

Olay yeri

Kaza yapan araç

Ambulanslar ile trafik ekibi Bayburt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

BAYBURT - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesinin Mutlu köyü yakınlarında, İ.B. yönetimindeki 06 BE 886 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen kişi, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Bayburt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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