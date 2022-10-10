Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Ambulanslar ile trafik ekibi Bayburt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
BAYBURT - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesinin Mutlu köyü yakınlarında, İ.B. yönetimindeki 06 BE 886 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen kişi, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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