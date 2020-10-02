Son dakika haber! Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin bulunduğu kiralık aracı Aydıntepe ilçesinde durduran ekipler, araçta ve şüphelilerin evlerinde, 37,65 gram kubar esrar, 92 uyuşturucu hap, tabanca, şarjör ve mermi, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek ve içmek için kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.E. ve Ş.A'nın uyuşturucu satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu