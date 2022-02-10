Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda belirlenen T.B. ile M.Y'nin adreslerinde yapılan aramada, 2 hassas terazi ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.B. ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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