Türkiye Diyanet Vakfı'nın İdlib'deki savaş mağduru ailelere sıcak bir yuva sağlamak amacıyla başlattığı "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" temalı yardım kampanyasına Bayburt'tan 28 konut bedeli bağışlandı.

Bayburt il Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi'nin "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" temasıyla başlattığı İyilik Konutları kampanyasına din görevlileri ve hayırsever vatandaşlar tarafından 28 konut bedeli bağışlandı.

Kampanyanın başladığı günden itibaren yazılı ve görsel basında tanıtım çalışmalara başlayan Bayburt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi'nin yardım çağrılarına hayırsever vatandaşlar sessiz kalmadı. Bazı vatandaşlar doğrudan İl Müftülüğüne ve TDV Şubesine gelerek yardımlarını yaparken, bazı vatandaşlarda Bayburt Müftülüğü 'nün sosyal medya hesaplarında yapılan duyurular vesilesi ile internet üzerinden bağışta bulundular.

"Aziz milletimiz her daim mazlum milletlerin umudu olmuştur."

Yardım kampanyası ile ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hasan Başoğlu: "Aziz milletimiz her daim mazlum milletlerin umudu olmuştur. Dünya coğrafyasında çaresiz kalan, umutları tükenen, zalimlerin zulmüyle hayatı kararan bütün mazlumlar ay yıldızın ışığını, necip milletimizin şefkatli yüreğini beklemektedir.

Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri İl Müftülüğümüz ve TDV Şubemiz çeşitli kampanyalarla savaş mağduru vatandaşlara yardım elini uzatmıştır. Hayırsever vatandaşlarımızla mazlumlar arasındaki en güvenilir köprü olmuştur. Bugünde "İyilik Konutları" kampanyasına destek vererek İdlibli mazlumlara sıcak bir yuva kurmuştur.

Bu kampanyaya destek veren ve vermeye devam eden tüm vatandaşlarımıza ve kurum personelimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Yüce rabbim! zalimlerin eliyle imha edilen beldeleri şefkat eliyle imar eden hayırsever milletimizi bahtiyar eylesin. İşkal edilen bölgeleri başarılı operasyonları ıslah eden kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." dedi. - BAYBURT