Son dakika haber | Bayburt Üniversitesinde görev yapan temizlik personellerine Covid-19 içerikli hijyen eğitimi verildi - Son Dakika

Son dakika haber | Bayburt Üniversitesinde görev yapan temizlik personellerine Covid-19 içerikli hijyen eğitimi verildi

Gelen son dakika haberine göre Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, 2020-2021 akademik yılına hazırlık kapsamında üniversitede görev yapan temizlik personellerine covid-19 içerikli hijyen eğitimi' verildi.

Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, 2020-2021 akademik yılına hazırlık kapsamında üniversitede görev yapan temizlik personellerine covid-19 içerikli hijyen eğitimi' verildi.

Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde Bayburt Üniversitesi, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerini genişleterek, öğrencilerin ve personelin salgına karşı korunmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor.


Pandemi süreci de göz önünde bulundurularak gelecek akademik yılın hazırlıklarının sürdürüldüğü Bayburt Üniversitesinde, tüm personel ve öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda iş ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak adına, üniversitede görev yapan temizlik personellerine uzaktan bağlantı yöntemiyle 'COVID-19 İçerikli Hijyen Eğitimi' verildi.


Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen 'COVID-19 İçerikli Hijyen Eğitimi' alanında uzman kişiler tarafından dört farklı oturumda yapıldı. Uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen oturumlarda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram tarafından 'Virüslerin, Bakterilerin, Parazitlerin, Mantarların ve Diğer Enfeksiyonların Genel Özellikleri, Koronavirüs Yayılımı, Virüsten Korunma ve Kontrol Yolları; Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Tuğba Elbir tarafından Kişisel Hijyen, İşyeri ve Ofis Temizliği ile İşyerlerinde Kullanılan Alet ve Ekipman Temizliği ve Önemi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kul tarafından Atık Yönetimi, Atıkların Kontrolü; Teknik Bilimler Meslek Yüsekoklulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İsrafil Ertürk ve Öğr. Gör. Fatih Mehmet Ateş tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları ile İşaretlemeler, Genel Hijyen Kuralları, Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarındaki Hareket Tarzları konularında eğitimler verildi.


Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen 'COVID-19 İçerikli Hijyen Eğitimi' programına katılan temizlik personelleri verilen eğitimin ardından sınava tabi tutularak, başarılı olan personellere katılım belgesi verildi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Koronavirüs, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bayburt Üniversitesinde görev yapan temizlik personellerine Covid-19 içerikli hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:51 Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:53 ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu 15:44 Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 14:07 "Transferde hata yaptık" diyen Ali Koç'tan yabancı sınırı sözleri: Kararın değişmesi için Tahkim Kurulu'na başvurduk 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor
16:51
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
15:53
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
15:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
"Transferde hata yaptık" diyen Ali Koç'tan yabancı sınırı sözleri: Kararın değişmesi için Tahkim Kurulu'na başvurduk
14:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 16:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bayburt Üniversitesinde görev yapan temizlik personellerine Covid-19 içerikli hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]