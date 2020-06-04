Son dakika haber | Baykan'da su iletim hattındaki arıza giderildi - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinin su isale hattındaki arıza giderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, binlerce ton temiz suyun boşa akmaması amacıyla Veysel Karani Belediye Başkanı Murat Akgün ile iletişime geçerek ortak kullanılan ana su deposundaki sıkıntının bir an önce giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını söyledi.

Akgün, şöyle konuştu:



"İçme suyunun Veyselkarani beldesinde bulunan 1500 metreküplük dağıtım deposuna isale edilmesiyle birlikte içme suyu deposunun iç temizliği yapıldıktan sonra şehir şebekesine verilmiştir. Elimizde olmayan bu aksaklığın belde hakkımızca anlayışla karşılandığından eminiz, Tüm çaba ve hizmetlerimiz Veyselkarani halkı için."