Son dakika haber... Baykar, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluşacak - Son Dakika
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Son dakika haber... Baykar, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluşacak

01.03.2022 12:34
Son dakika haber... Baykar, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluşacak

Son dakika haberleri... Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde 25-26 Mart'ta gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na (BATIKAF), Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratan milli teknolojilerin öncüsü Baykar firmasının da katılacağı bildirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde 25-26 Mart'ta gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na (BATIKAF), Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratan milli teknolojilerin öncüsü Baykar firmasının da katılacağı bildirildi.

BAİBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz ile Baykar'ı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde 25-26 Mart'ta Bolu Valiliği ve BAİBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BATIKAF'ın hazırlık süreçleri ve kapsamı hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Alişarlı, "Değerli sanayici, merhum Özdemir Bayraktar'ın kurduğu milli teknolojinin öncü ismi Baykar'da, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile verimli görüşme gerçekleştirdik. Öğrenci ve mezunlarımızı, üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılacak özel sektör firmalarından biri olacak Baykar'ın temsilcileriyle buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Batı Karadeniz, Baykar, Mart, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Baykar, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluşacak - Son Dakika


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