Son dakika haber... Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu - Son Dakika

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma üzerinde yaptıkları çalışmaları işaret ederek, "Bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar." dedi.

Bayraktar, Batman Üniversitesi'nde bir araya geldiği öğrencilerle "Milli Teknoloji Hamlesi", "Milli ve Özgün" ve "Etik ve Ahlak" konuları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinin ulusların bağımsızlığı için önemli olduğunu belirten Bayraktar, aynı zamanda teknoloji geliştirebilme kabiliyetinin uluslar için neredeyse okuma-yazma bilme oranı kadar kritik bir yaşamsal öneme sahip olduğunu kaydetti.

Teknolojide yazılımın önemine dikkat çeken Bayraktar, "Bir, savunma sanayisinde söz konusu olan şey bağımsızlığınız açısından kritik, iki müreffeh olabilmeniz için bu teknolojiyi sizin tasarlamanız gerekiyor. Telefonu üretenler 10 lira kazanıyorsa bunu tasarlayan bin lira kazanıyor. Üretmekten daha önemlisi tasarlamak." dedi.

Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini aktaran ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarımızda hep şunu söyledik. BAYKAR ne yaptı? Milli, özgün insansız hava aracı yaptı. Nasıl yaptı? İlk günden bu yana etik ve ahlaka uyarak yaptı. Ben size bu işin genetik kodunu anlatıyorum."

"Akıncının kendi başına da bir anlamı yok. Çok karmaşık bir makine ama niye yaptın sorusu ile birleştiğinde bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsa çok büyük anlam kazabiliyor." diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ama niye yaptın.?' Sorusu, işte 'ülkemiz tam bağımsız olsun' diye. Bu alanda bunun için yaptık. Biz arkadaşlarımıza ne yapıyorsanız yapın kendinizden öte ailenize, ailenizi öte cemiyetinizi, cemiyetinizden öte toplumunuzu, toplumunuzdan öte milletinizi, milletinizden de öte insanlığın faydasını düşünerek yapın."

-"Dünyanın en iyilerini yaptık"

"Biz hep şunu yaptık. Bugünün yarışlarına değil yarının yarışlarına bir anlamda bugünden hazırlanarak ve bu düstura riayet ederek dedik ki sen bugüne değil ama yarının yarışlarının ne olacağını öngörür bugünden hazırlanırsan işte bu düstura riayet edersen ve niye yaptığını asla aklından çıkarmazsan inancından dolayı ve tabi ki azami gayreti de göstereceksin inancından dolayı Allah da sana yardım eder dünyanın en iyisini yapabilirsin, hep buna inan dedik. Bugün Allah'a şükür kendi sınıfında dünyanın en iyisi dediğimiz bütün dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarımız dahi var." diyen Bayraktar, inişler ve çıkışlarla 15 yılda dünyanın en iyisi denilebilecek insansız hava araçları yaptıklarını aktardı.

Yoğun bir gayret ve yılmayan bir mücadele azmiyle bu noktaya geldiklerini vurgulayan Bayraktar, çok zorlandıkları yerlerde annesinin vasiyetinin kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.

Şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, şöyle dedi:

"Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar Kızılelma ile birlikte görev yaptığında, nasıl ki Türk orduları dünyada SİHA'larla ilk muharebeyi Azerbaycan'da kazandılar ve dünya muharebe tarihine böyle geçtiler, inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar."

Bayraktar, "Dünyada artık son insanlı savaş uçukları yapılıyor. Bütün gelecek insansız savaş uçaklarında. Ulusların kendi bağımsızlıkları için savunma sanayisi çok kritik. Karşı komşumuzda neler yaşanıyor görüyorsunuz ve ne kadar zor duruma düşebiliyor toplumlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ve bu geliştirilen teknolojiler çok büyük bir muharebede kuvvet çarpanı oluyor." dedi.