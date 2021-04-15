Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını pandemi tedbirleri alınarak hazırlanan 7 günlük etkinlik programıyla kutluyor. Bu kapsamda Postacılar, Soğukkuyu ve Körfez mahallelerinde çocuklar için düzenlenen ilk günkü etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklerde çocuklar birbirinden eğlenceli gösterilerle doyasıya eğlendi.

Pandemi süresince evlerinde daha fazla zaman geçirmek zorunda kalan çocuklar, Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan şenlikleriyle moral ve motivasyon depoladı. Şenliklerin ilk gününde Postacılar-Soğukkuyu Büyük Park ve Körfez Mahallesi'ndeki Göksel Arsoy Parkı'nda bir araya gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan gösterileri dikkatle izledi.

Etkinlik sahnesinin yanında kurulan dezenfektan ve maske standıyla da çocuklar ve aileleri sürekli ellerini dezenfekte ederek, maskelerini yeniledi. Şenliklerde zaman zaman sahneye çıkarak sihir yapan çocuklar, zaman zaman da kukla gösterileri ve masal anlatımlarına eşlik etti. Etkinlikler boyunca doyasıya eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşarken, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" vizyon projesi ile dünya çocuklarını Bayraklı'da buluşturmayı hedefleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Pandemi dolayısıyla zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ancak tüm tedbirlerimizi alarak açık alanlarda hazırlanan gösterilerle çocuklarımıza biraz da olsa moral vermek istedik. Onları eğlendirmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hissettirmek istedik. Onların mutlu olduğunu görmek bizi onlardan daha mutlu ediyor" diye belirtti.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açık havada tüm pandemi tedbirleri alınarak hazırlanan 23 Nisan şenlikleri, 7 gün boyunca 15 farklı noktada gerçekleştirilecek.

Etkinliklerde çocuklara; kısa masal anlatımı, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla, pandomim, jonglör, illüzyon, tahta bacak gibi gösteriler sunuluyor.

Ayrıca spor müdürlüğü tarafından hazırlanan; voleybol turnuvası, engelli çocuklara yönelik Corn Hole ve masa tenisi turnuvası, basketbol spor okulu turnuvası, jimnastik turnuvası, ayak tenisi turnuvası ile de tüm Bayraklılı çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

Aynı zamanda şenlikler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması göz önünde bulundurularak 22 veya 23 Nisan'da ise Bayraklı sahilde bir final etkinliği planlanıyor. Bu kapsamda 7-17 yaş arası çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer alacağı programda; penaltı atışı, survivor parkuru, bowling, halat çekme, çuval, çember, Corn Hole yarışları, basketbol maçı, uçurtma etkinliği gerçekleştirilecek. Ardından 'Mutlu Çocuk Şarkıları Konseri' ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşayacak. - İZMİR