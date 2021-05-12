Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine çiçek dağıttı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde bulunan şehit ve gazi ailelerine çiçek dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Ramazan Bayramı öncesi il genelindeki şehit ve gazi ailelerine çiçek hediye etti.

Daha öncede 65 yaş ve üstü kadınlara sevindiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de çiçekleriyle şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldürdü.

Ekiplerin hazırladığı çiçekleri alan aileler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan, Gaziantep genelinde Büyükşehir Belediyesinin 90 firmadan Anneler Günü ve Ramazan Bayramı öncesi satın aldığı çiçekler, esnafa da nefes aldırdı.