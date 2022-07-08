Son dakika haber... BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

08.07.2022 10:11

Son dakika haberleri: KURBAN Bayramı'nı memleketleri Zonguldak'ta geçirmek isteyen ailenin bulunduğu otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KURBAN Bayramı'nı memleketleri Zonguldak'ta geçirmek isteyen ailenin bulunduğu otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.00 sularında Ereğli Göçmenler Kavşağı'nda meydana geldi. Basatlı ailesi İstanbul'dan memleketleri Zonguldak'a gitmek için yola çıktı. İsmail Basatlı (43) idaresindeki 34 DFA 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan İsmail Basatlı, eşi Fatime Basatlı (39), kızları Aleyna Basatlı (19) ve Rukiye Basatlı (12) araçtan vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Muhammet Basatlı (16) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Basatlı'nın cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Evlatarını kaybetmenin acısını yaşayan İsmail ve Fatime Basatlı çifti birbirlerine sarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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