Son dakika haber! Bayramda koronavirüse karşı, 'randevulu kurban kesimi' önerisi - Son Dakika

Son dakika haber! Bayramda koronavirüse karşı, 'randevulu kurban kesimi' önerisi

Son dakika haberine göre Bayramda koronavirüse karşı, 'randevulu kurban kesimi' önerisiTARIM Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz, Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim noktalarında yoğunluğu önlemek için randevulu kesimi önerdiklerini söyledi.

Son dakika haber! Bayramda koronavirüse karşı, 'randevulu kurban kesimi' önerisi, System.String[]

Bayramda koronavirüse karşı, 'randevulu kurban kesimi' önerisi

TARIM Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz, Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim noktalarında yoğunluğu önlemek için randevulu kesimi önerdiklerini söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde hayvan pazarlarında ve kesim alanlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Prof. Dr. Ayaz, bayramdan 4-5 hafta önce pazarların kurulması, satışların başlaması ile insan ve hayvan hareketliliği yaşandığına dikkat çekti. Sığır, manda, koyun, keçi gibi hayvan türleri üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda Kovid-19 hastalığına duyarlı olmadıklarının tespit edildiğini anlatan Prof. Dr. Ayaz, "Dolayısıyla hayvanlardan insanlara bir Kovid-19 hastalığı bulaşma riskinden şuan için söz etmek mümkün değil. Fakat bu süreç aynı zamanda insan hareketliliğinin de çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir süreç. Zira yıl boyunca Türkiye'de kesilen küçükbaş hayvanların yaklaşık yarısının, büyükbaş hayvanların da dörtte biri bu dönemde kesiliyor. Hayvan pazarlarında sosyal mesafenin korunması, yakın temasın önlenmesi bu alanlarda oldukça zor. Sosyal mesafenin korunması ve insan yoğunluğunun kontrol altına alınmasının zor olmasından dolayı bir hastalık etkeninin bulaşması söz konusu olabilir" dedi.

'DİJİTAL KANALLARDAN ALIM YAPIN'

Prof. Dr. Ayaz, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında aşırı yoğunluğun yaşanmaması için vatandaşların kurbanlık seçmeye yakınlarıyla gitmemesi önerisinde bulunarak şunları söyledi:

"Buralara gidip hisseli büyükbaş hayvan satın alan vatandaşlarımızın mevcut yoğunluğu daha da arttırmaması amacıyla kurban seçmeye muhakkak bireysel gidilmesinde fayda var. Toplu gidilmesinden ziyade bireysel gidilmesinde fayda var. Bu yerlere gidecek vatandaşlarımızın özellikle yetkililerin ve uzmanların uyarılarına riayet etmesi, bu hastalığın yayılmasında bunun sorumluluğunu almaları oldukça önemli. Ayrıca vatandaşlarımızın oralarda muhakkak maske takmasını öneriyoruz. İçeride yine gerek satıcılarla gerekse ziyaretçilerle sosyal mesafelerini korumalarını, mutlaka sık temas olan yerlere dokunulduğunda ellerini, ağızlarına ve burunlarına götürmemelerini tavsiye ediyoruz. Daha da önemlisi o alanlarda yoğunluğun azaltılması amacıyla mümkünse dijital kanallarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ama özellikle risk grubundaki bireylerin, yaşlıların kronik rahatsızlığı olanların, küçük çocukların, kanser hastalarının kesinlikle hayvan pazarlarına gitmemelerini öneriyoruz. 65 yaş üstü insanların da risk grubunda oldukları için dijital kanallardan alım yapmalarını ya da bir yakınları vasıtasıyla kurbanlık almalarını tavsiye ederim."

'KESİM ALANINA TOPLU GİRİŞLER ENGELLENECEKTİR'

Prof. Dr. Ayaz, kesim alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek, "Özellikle bu dönemde mutlaka kesimlerin yetkililer tarafından belirlenmiş kesim alanlarında yapılması çok önemli. Çünkü bu kesim alanlarında hastalığın yayılmasının engellenmesi için yine yetkililer tarafından tedbirler alınacaktır ve dolayısıyla bu alanlar kontrollü alanlar olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın belirlenmiş kesim alanlarında kestirme işlemlerini yapmalarını yine hissedarların buraya toplu bir şekilde gidiş değil de aralarındaki bir kişiye güvenip pay sahibi olan o kişinin de hayvanın kesim alanında olmasında fayda var ki muhtemelen kesim alanlarında da buna yönelik bir tedbir olacaktır ve kesim alanına toplu girişler engellenecektir" dedi.

'RANDEVULU KESİMLERİ ÖNERİYORUM'

Prof. Dr. Ayaz, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2,5 milyon küçükbaş yine 900 bin civarında büyükbaşın kesileceğini öngördüklerini kaydederek, "Dolayısıyla çok ciddi bir hayvan yoğunluğu ve kesimi söz konusu olacak. Kurban Bayramlarında bu sayının büyük bir çoğunluğu bayramın 1 ve 2'nci günü kesiliyor ve bu da daha fazla yoğunluğun olmasına neden oluyor. Bu süreçte ben randevulu kesimleri öneriyorum. Randevulu bir şekilde bunun bayramın çeşitli günlerine yayılması yine önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Üniversitesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bayramda koronavirüse karşı, 'randevulu kurban kesimi' önerisi - Son Dakika

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