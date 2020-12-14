Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede L.A.'nın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından L.A.'nın cesedi morga götürüldü.

Olay yerine gelen ekipler, evde 50'li yaşlarda olduğu belirtilen L.A.'nın cesediyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Mormenekşe Sokağı'ndaki bir binanın zemin katından kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu - Son Dakika

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