Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri...

İstanbul'da dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti. Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor. Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.