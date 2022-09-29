Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... - Son Dakika
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Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri...

29.09.2022 09:57

Bayrampaşa'daki bir düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavgaya tutuştu. Çiftin en mutlu günü kabus olurken, kavga görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu.

TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti. Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor. Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.

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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... - Son Dakika
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