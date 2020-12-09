Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu

09.12.2020 22:02

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre iş merkezinin 3. katında bulunan iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan iş yerine müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

TOPLANAN KALABALIĞI POLİS UZAKLAŞTIRDI

Yangın sonrası çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa indi. Yangın nedeniyle cadde üzerinde yaşanan panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi. Sokakta bulunan vatandaşlar evlerine dönmeyince sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala polis ekipleri, vatandaşların evlerine gitmeleri yönünde uyarı yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu
Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu
Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu
Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu
Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu

Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika


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