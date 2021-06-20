Son dakika gündem: Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Metris Esenler Bağlantı yolu Hal kavşağında aynı istikamette seyreden A.S. isimli sürücünün kontrolündeki 34 DSY 860 plakalı otomobil ile F.T. isimli sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti