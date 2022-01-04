İSTANBUL ? BAYRAMPAŞA'DAKİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

? TEM Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde hafif ticari aracıyla, bir otomobile çarpıp takla atmasına neden olan sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Ocak Cumartesi saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Bayrampaşa mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Saylık idaresindeki 34 ZFE 81 plakalı otomobile, 34 BE 4796 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazaya karışan sürücü hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı. Kazada şans eseri kimse yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda oluşan trafik yoğunluğu, takla atan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anları ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere kaza anı ve sürücünün aracıyla kaçtığı anlar yansıdı.