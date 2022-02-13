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Son dakika haber... Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı

13.02.2022 00:57
Son dakika haber... Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı

Son dakika habere göre Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünün dumanla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde çıktı. Halde boş alanda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan kasalar nedeniyle oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı - Son Dakika
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