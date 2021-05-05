Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

05.05.2021 15:57

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısına gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması BBP Genel Başkanı Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: "Bu nefret söylemini, bu siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısına gelmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması BBP Genel Başkanı Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi:

"Bu nefret söylemini, bu siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyorum, lanetliyorum. Hiçbir siyasetçinin ağzından çıkmaması gereken sözler"

"Terör örgütlerine, terör örgütünün siyasi partisine 'suç örgütü' diyemeyenler, seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümete 'suç örgütü' deme hadsizliğini ve yanlışlığını yapıyorlar. Suç örgütü arıyorsanız önce ittifak ortağınız HDP'ye bakacaksınız"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu, "Bu nefret söylemini, bu siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyorum, lanetliyorum. Hiçbir siyasetçinin ağzından çıkmaması gereken sözler." diyerek eleştirdi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yaptığı ziyaret nedeniyle Irak Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye nota vermesine tepki gösterdi.

Akar'ın bu ziyaretinden terör örgütlerinin rahatsız olduğunu belirten Destici, "Ama onların sözcülüğünü Irak Hükümeti yapmıştır. Ama Irak hükümeti ve onun arkasındaki güçler şunu bilsinler ki, terör orada var olmaya devam ettiği sürece, oradan Türkiye'ye saldırmaya devam ettiği sürece biz seyretmeyeceğiz. Bizim seyredeceğimizi de hiç kimse beklemesin, bugün de yarın da gereğini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri değerlendiren Destici, Türkiye'nin, dünyanın en fazla aşı yapan 7'nci ülkesi olduğunu söyledi.

En son alınan tam kapanma kararıyla vaka ve hasta sayılarında ciddi düşüş görüldüğünü aktaran Destici, "Önümüzdeki günlerde iş bu ciddiyetle sürdürülürse düşüşlerin bu hızla devam etmesini bekliyoruz." görüşünü paylaştı.

Salgınla mücadele sürecinde çıkarılan genelgelerin eleştirildiğini ifade eden Mustafa Destici, "Öyle muhalefet anlayışına sahip kesimler var ki, 'çiftçi, sebze ve meyve üreticisi mağdur olsun, ürünü elinde kalsın çöpe dökülsün o süreçten de hükümet zarar görsün, oy kaybetsin', ümitlerini buraya bağlamış, böyle yıkıcı, yıpratıcı bir muhalefet kesimi var Türkiye'de." dedi.

-Emniyetin görüntü ve ses kaydı genelgesi

Destici, basın toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kolluğa ses ve görüntü alınmasını engelleme yetkisi veren genelgesine de değindi.

Fransa, Amerika, İngiltere başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde, bu tür uygulamaların bulunduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Destici, "Bunun kapsamını konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz, bununla ilgili önerilerde bulunabilirsiniz ama buna topyekün karşı çıkmak da akıl ve mantık dışıdır." şeklinde konuştu.

CHP'li Aykut Erdoğdu'ya tepki

Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'yu da eleştiren Destici, "Bu nefret söylemini, bu siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyorum, lanetliyorum. Hiçbir siyasetçinin ağzından çıkmaması gereken sözler." dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, bunların, toplumsal barışa zarar verdiğini, siyasi partiler arasında asgari düzeyde olması gereken ilişkileri yok ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Terör örgütlerine, terör örgütünün siyasi partisine 'suç örgütü' diyemeyenler, seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümete 'suç örgütü' deme hadsizliğini ve yanlışlığını yapıyorlar. Suç örgütü arıyorsanız, önce ittifak ortağınız HDP'ye bakacaksınız. Sizin hemen yanı başınızda suç örgütü. Ona suç örgütü diyemiyorsunuz, ama milletin yüzde 50'den fazlasının oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını suç örgütü lideri olarak tanımlayacaksınız. Bu çirkin ve ayıp bir şey."

Yeni Anayasa çalışmaları

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, yeni Anayasa yapımına ilişkin gayretlerini önemli bulduklarını söyledi.

Sağlıklı ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir Anayasa yapılması gerektiğini belirten Destici, bu sürecin siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin yapıcı katkılarıyla yürütülmesinin önemine işaret etti.

CHP'nin yeni anayasa taslağı açıklamaktan korktuğunu ileri süren Destici, "Çünkü HDP var. Üniter devleti savunsa, ittifak ortağı federasyon savunuyor, özerklik savunuyor. Türk milleti kavramını savunsa ittifak ortağı HDP başka bir anlayışa sahip." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni hazırlanacak anayasanın adil, katılımcı, tam demokratik, yaşanmış tarihi tecrübeye, milli geleneklerin ruhuna uygun bir anayasa olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, parti olarak hazırladıkları Anayasa taslağını, makul sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi
Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi
Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi
Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Aykut Erdoğdu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Destici, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika


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