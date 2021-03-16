Son dakika haberleri... Destici: "(Danıştayın "Öğrenci Andı" kararı) İki kere düşünmemiz gerekiyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Destici: "(Danıştayın "Öğrenci Andı" kararı) İki kere düşünmemiz gerekiyor"

16.03.2021 13:55

Son dakika gündem haberine göre BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan, toplumun çoğunluğunun kabul etmediği Öğrenci Andı kararını gözden geçirerek düzeltmesini veya yenilemesini beklediklerini belirtti.

BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan, toplumun çoğunluğunun kabul etmediği Öğrenci Andı kararını gözden geçirerek düzeltmesini veya yenilemesini beklediklerini belirtti.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarında endişe verici artış olduğunu ancak ölüm ve ağır hasta rakamlarında aynı ölçüde artış yaşanmadığını söyledi.

Vaka sayılarındaki artışların ölüm ve hastane yatış sayılarına yansımaması için kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Destici, pandemi sürecinde esnaf ve işçiler başta olmak üzere toplumun geniş kesiminin ekonomik sıkıntı içine girdiğini, bu nedenle eldeki imkanların bu mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

-"İki kere düşünmemiz gerekiyor"

Danıştay 8. Dairesinin Öğrenci Andı'nın okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline ilişkin kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozulduğunu anımsatan Destici, "Aynı konuyla ilgili, 2018'de 'dava açılamaz', 'esasa girilemez' denmişti. Şimdi ne değişti? Sadece kurul üyelerinin değişmesiyle karar değişmiş ise burada iki kere düşünmemiz gerekiyor. Bu yeni karardan sonra topluma izahat verilmesi gerekir." dedi.

Dosyanın yeniden Danıştay 8. Dairesine gönderilmesinin beklendiğini belirten Destici, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan toplumun kahir ekseriyetinin kabul etmediği bu kararı gözden geçirerek düzeltmesini veya yenilemesini beklediklerini ifade etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararı düzeltmeye yönelik yetkisinin olduğunu dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Henüz süreç tamamlanmış değil, bundan vazgeçilebilir ve karar farklı bir şekilde alınabilir, bunun yolu açık. Bu hatadan dönmek için hem zaman hem de hukukun kendilerine verdiği yetki var. Danıştay Başkanı da gerekiyorsa konuya müdahil olmalı ve bu hata toplumda daha ağır yaralar açmadan düzeltilmelidir. Biz henüz açıklanmayan ama içeride konuşulan ve andımızın okutulmaması yönündeki kararı doğru bulmuyoruz. Konuyla ilgili karar merciinin tamamen siyasi irade olması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Danıştay bu kararını gözden geçirip düzeltmezse, Milli Eğitim Bakanlığı derhal yeni bir yönetmelik çıkartarak andımızı tekrar okullarda okutmaya başlatmalıdır. Bunun önünde hiç bir engel yoktur. Ama işin doğrusu Danıştayın kendi içinde bunu çözmesidir. Çünkü karıştıran orası olmuştur."

-"Alınan bu karar normal gibi durmuyor"

Türk kelimesi ile Türk kimliğinin tartıştırılmasına neden olan sürecin, hiç kimseye fayda sağlamayacağını, bu tartışmanın kurumları ve vicdanları yaralayan bir probleme dönüştüğünü kaydeden Destici, herkesin bu hadsizlikten uzak durması gerektiğini ifade etti.

Destici, şöyle devam etti:

"Evlatlarımızın 'Türküm' demesinden rahatsız olunmamalıdır. Müstemlekeler dışında tüm dünyada milli kimlik, devletlerin en önemli ortak değeridir. TBMM'ye PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan sözde milletvekillerinin fezlekelerinin geldiği, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yasal incelemenin başlatıldığı bir süreçte alınan bu karar normal gibi durmuyor. Biz bunu manidar buluyoruz. Türkiye ve Türk'e dair ne varsa bunlardan rahatsız olan kozmopolit kafalardan çıkma sinsi planlarla oluşturan bu tür gündemlerin Öcalan'ın Demokratik Cumhuriyet tezi ve HDP'nin Türkiyelileşme tezi ile uyumlu olduğunu kanaatindeyiz."

Destici, Öğrenci Andı'nın, Atatürk'ün sağlığında okunduğu şekliyle devam etmesi önerisinde bulundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun, kendi durumunu Merve Kavakçı'ya benzettiği, dokunulmazlığının kaldırılması durumunda direneceği şeklinde bir açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Destici, "Bunlar her şeyi istismar ettikleri gibi başörtüsünü de istismar ediyorlar. Bu tür meydan okumalara pabuç bırakılmaz. Böyle bir kanunsuzluğa kalkışırsa elbette cevabını alır." dedi.

Son dakika haberleri... Destici: (Danıştayın Öğrenci Andı kararı) İki kere düşünmemiz gerekiyor
Son dakika haberleri... Destici: (Danıştayın Öğrenci Andı kararı) İki kere düşünmemiz gerekiyor
Son dakika haberleri... Destici: (Danıştayın Öğrenci Andı kararı) İki kere düşünmemiz gerekiyor
Son dakika haberleri... Destici: (Danıştayın Öğrenci Andı kararı) İki kere düşünmemiz gerekiyor

Büyük Birlik Partisi, Milletvekili, Danıştay, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Destici: '(Danıştayın 'Öğrenci Andı' kararı) İki kere düşünmemiz gerekiyor' - Son Dakika


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