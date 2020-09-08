Son dakika haber: BBP Safranbolu İlçe Kongresi açık havada yapıldı - Son Dakika

Konuşmanın ardından seçime tek liste ile giren mevcut başkan Mustafa Kesgin güven tazeledi.

Kıraç, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymaları gerektiğini söyledi.

BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç'ın divan başkanlığında ilçedeki bir konağın bahçesinde gerçekleştirilen kongrede sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

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