Son dakika haber: BBP Safranbolu İlçe Kongresi açık havada yapıldı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Safranbolu İlçe Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada yapıldı.
BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç'ın divan başkanlığında ilçedeki bir konağın bahçesinde gerçekleştirilen kongrede sosyal mesafe kuralına da uyuldu.
Kıraç, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymaları gerektiğini söyledi.
Konuşmanın ardından seçime tek liste ile giren mevcut başkan Mustafa Kesgin güven tazeledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:05 - Kaynak: AA
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