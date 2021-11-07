BBP ve Alperen Ocakları'ndan şehitlikteki görüntülere tepki - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi(BBP) İstanbul İl Başkanlığı ile İstanbul Alperen Ocakları Teşkilatı, Edirnekapı Şehitliği'nde basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklaması öncesinde şehitliği ziyaret etti, şehit kabirlerinin üstüne gül bıraktı. Basın açıklaması öncesi BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür ettiği görüntüleri hatırlatarak, "Son zamanlar da basına yansıyan ve meclis çatısı altında, şehit ailesine küfredecek kadar ahlaksızca davranışlarda sergileyen o milletvekilleri meclisin çatısı altında bulunmayacaklardır. Çünkü şehitler ve şehitlerin yakınları bizlerin kırmızı çizgisidir" dedi.

"YAPILAN BU İĞRENÇLİK, BİZLERİ RAHATSIZ EDEN BİR OLGUDUR"

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Emir Faruk Uzunpınar, basın açıklamasında şunları söyledi: "Bugün burada toplanma sebebimiz, öncelikli olarak İstanbulumuzun en mübarek, en kıymetli mekanlarından birisi Edirnekapı Şehitliği'nde son zamanlarda yaşanan, uyuşturucu ve fuhuş vari hareketlerin, cereyan etmesine yönelik, tepki çekmek ve kamuoyu oluşturmaktır. Ayrıca İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan 'ın bir şehit ailemize dair, sarf etmiş olduğu, ahlaka sığmayan sinkaflı cümlelerini kınamak maksadını taşımaktadır. Hep şehit olunca hatırlanan Anadolu çocuklarının, geride bizlere emanet bıraktıklarına dair yapılan bu iğrençlik, bizleri rahatsız eden bir olgudur. Edirnekapı Şehitliği'ndeki, son zamanlarda yaşanan uyuşturucu madde ve türevlerinin kullanımı ve ayrıca fuhuş vari hareketler. Yüce Türk Milletinin nezdinde biz Alperenleri ziyadesiyle rahatsız etmiştir" dedi.

- Solak