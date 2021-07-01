Açıklama Risk Ağırlıkları (%)

Bireysel Kredi Kartları Kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimleri dahil Mevcut Uygulama Yeni Uygulama

1-6 ay (dahil) arası vadeli Kalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak altı aydan daha fazla olmayan 75 100

6 ay üzeri vadeli Kalan vadesine altı aydan daha fazla olan 75 150

İhtiyaç Kredileri Kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç krediler

1-12 ay (dahil) arası vadeli Kalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak on iki aydan daha fazla olmayan 75 100