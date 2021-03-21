Son dakika haber | Bebeklerini öldürmekten 18 yıl hapis yatan kadın, genetik bilimi sayesinde serbest kalabilir - Son Dakika

Son dakika haber | Bebeklerini öldürmekten 18 yıl hapis yatan kadın, genetik bilimi sayesinde serbest kalabilir

21.03.2021 12:23
Son dakika haber | Bebeklerini öldürmekten 18 yıl hapis yatan kadın, genetik bilimi sayesinde serbest kalabilir, System.String[]

Son dakika haberler: Avustralya'da bilim insanları, 2003 yılında yeni doğan 4 bebeğinin ölümüne neden olmak suçundan 30 yıl hapis cezasına çaptırılan, 18 yıldır hapis yatan Kathleen Folbigg'in suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmasını talep etti.

Avustralya'da bilim insanları, 2003 yılında yeni doğan 4 bebeğinin ölümüne neden olmak suçundan 30 yıl hapis cezasına çaptırılan, 18 yıldır hapis yatan Kathleen Folbigg'in suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmasını talep etti. Bilim insanları, bebeklerin daha önce keşfedilmemiş genetik bir mutasyon sonucu oluşan komplikasyonlardan öldüğünü belirtti.

Bilim insanları, New South Wales eyaletinde 10 yıllık süre içinde 4 yeni doğan çocuğunun ölümüne neden olmaktan 2003 yılında 30 yıl hapis cezası alan ve 18 yıldır hapis yatan anne Kathleen Folbigg'in suçsuz olabileceğini ileri sürdü. Aralarında iki Nobel ödülü sahibi bilim insanı bulunan 90 tanınmış bilim insanı New South Wales valisine yaptıkları başvuruda, yaptıkları genetik testlerde bebeklerin daha önce keşfedilmemiş genetik bir mutasyon sonucu ortaya çıkan kalp rahatsızlığından öldüğünü belirterek Folbigg'in serbest kalmasını talep etti.

KEŞFEDİLMEMİŞ GENETİK MUTASYONBilim insanları, yaptıkları genetik çalışma sonucunda ölen iki kızın, daha önce keşfedilmemiş genetik mutasyonun sonucunda yaşamını yitirdiğini ve bu durumun 'Muhtemelen patojenik' olduğunu ifade etti. Diğer iki erkek bebekteki durumun ise farklı bir genetik mutasyon olduğu, ancak bilim adamları daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. İki kız bebekte bulunan mutant geni CALM2 G114R'nin ilk keşfi, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde immünoloji ve genomik tıp profesörü Carola Vinuesa liderliğindeki bir ekip tarafından 2019'da yapıldı. Profesör Vinuesa İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Sarah ve Laura'da daha önce hiç bildirilmemiş, Kathleen'den miras kalan bir mutasyon bulduk" dedi.BİLİM İNSANLARI 'MASUM' DİYORDilekçeyi imzalayan 90 bilim insanı arasında yer alan çocuk ve halk sağlığı araştırmacısı Profesör Fiona Stanley, "Tıbbi ve bilimsel kanıtların, ikinci dereceden kanıtlar tercih edilerek göz ardı edilmesi derinden endişe verici. Artık Folbigg çocuklarının ölümü için alternatif bir açıklamamız var" ifadelerini kullandı. Melbourne merkezli bir adli patolog olan Profesör Stephen Cordner, 2015 yılında çocukların otopsilerini yeniden incelemiş ve basına, "Bu çocukların herhangi birinin veya tamamının öldürüldüğü iddiasına yönelik olumlu bir adli patoloji desteği yoktur. Boğulma belirtisi yok" açıklaması yapmıştı. British Columbia Üniversitesi'nde adli patolog olan Matthew Orde, 2018 yılında yaptığı inceleme sonrasında "Temel olarak, Profesör Cordner ile hemfikirim, çünkü bu dört çocuk ölümü de doğal nedenlerle açıklanabilir" ifadelerini kaydetmişti.

Kathleen Folbigg, dilekçenin sonucunu ve NSW Temyiz Mahkemesinde yakın zamanda yapılacak bir duruşmasını hapiste bekliyor.


Son dakika haber | Bebeklerini öldürmekten 18 yıl hapis yatan kadın, genetik bilimi sayesinde serbest kalabilir

Avustralya, Genetik, Nobel, Kalp, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | Bebeklerini öldürmekten 18 yıl hapis yatan kadın, genetik bilimi sayesinde serbest kalabilir - Son Dakika Dünya


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