Son dakika haber! Bebeklerinin ölümünden hastaneyi sorumlu tutan ailenin hukuk mücadelesi sürüyor - Son Dakika

İzmir'de 6 yıl önce özel hastanede ebenin doğumu geciktirmek için bebeklerini ana rahmine iteklediğini ve 15 dakika havasız kalmasına neden olduğunu öne süren aile, hukuk mücadelesine devam ediyor.

Erhan ve Gülseren G. çiftinin bebekleri, 12 Şubat 2016'da özel hastanede dünyaya geldi. Doğumun ardından yoğun bakıma alınan bebek, 3 ay sonra hayatını kaybetti.

Anne Gülseren G'nin iddiasına göre, doğum gerçekleştiği sırada doktorun gelmemesi üzerine ebe, bebeği ana rahmine itekleyerek havasız kalmasına sebep oldu. Doğum, doktor geldikten sonra gerçekleşti.

Aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, konu ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.

Aile, hastaneye karşı 4 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Dava sürecinde akademik kariyere sahip çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı aracılığı ile üniversitede görev yapan uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, "doğum sürecinin ve doğum sonrasındaki tedavinin tıbbi literatüre ve tıp kurallarına uygun yapıldığı, doğum aşaması ve doğum sonrasındaki yoğun bakım sürecinde yapılan takip ve tedavilerin güncel tıbbi bilgilere uygun olduğu, bebeğin ölümüne yol açacak herhangi bir ihmal ve yanlış uygulamanın tespit edilemediği" belirtildi.

Mahkeme, ailenin tazminat talebini reddetti.

İtiraz üzerine dosyanın gittiği İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını haklı bularak istinaf başvurusunu reddetti.

Karar, Yargıtayda bozuldu

Dosyanın itiraz üzerine gittiği Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise ilk derece mahkemesi kararının davacı yararına bozulmasına hükmetti.

Daire, yargılama sırasında alınan raporun davacıların itirazlarını karşılar mahiyette olmadığına karar verdi.

Dosyanın yerel mahkemeye tekrar gelmesi üzerine 19 Nisan'da İzmir 6. Tüketici Mahkemesinde ilk duruşma görüldü.

Duruşmada Yargıtayın bozma ilamı doğrultusunda "üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak kadın doğum konusunda uzman, akademik kariyere sahip üç kişilik bilirkişi kurulundan, davacıların itirazları da karşılanmak suretiyle davalı hastanede çalışan ebe ve doktora atfı kabil bir kusur bulunup bulunmadığı, ebe ve doktorun doğum sırasındaki rolleri, hukuki konum ve sorumlulukları da tartışılarak, doktorun doğumun başından itibaren ameliyathanede olmasının gerekip gerekmediği, eğer ameliyathanede olsaydı erken müdahale ile bebeğin hayatının kurtarılıp kurtarılamayacağı konusunda" bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Duruşma, 6 Ekim'e ertelendi.