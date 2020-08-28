Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'nin klinik deneylerine Eylül ayında başlanılacağını duyurdu.

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus ve Belaruslu uzmanlar bu konuda aktif bir iş birliği içerisindeler. Belarus tarafı, klinik araştırmaların nerede yapılacağını zaten belirledi ve halihazırda, denemelerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi ile ilgili teknik konuları açıklığa kavuşturmaktadır. Rusya tarafından sağlanan ön verilere göre, klinik denemelerin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Ek olarak, Rus tarafının önerisi üzerine Belaruslu uzmanlar, Belarus'taki ilaç tesislerinde çeşitli yerelleştirme ölçülerine sahip aşı üretme olasılığını araştırıyorlar" ifadelerine yer verildi.

RUSYA'NIN İLK AŞINI BELARUS KULLANACAK

Rusya'da geliştirilen corona virüsü (Covid-19) aşısı Sputnik V'yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyurulmulştu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus'un alacağına karar verildiği ifade etmişti.