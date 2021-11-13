Son dakika haber: Belarus'ta hava tatbikatına katılan 2 Rus paraşütçü asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ve Rus askerleri arasında yapılan ortak hava tatbikatında paraşütleri rüzgara kapılan sözleşmeli 2 Rus paraşütçü askerin düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Belarus ve Rusya tarafından Belarus'un Polonya sınırına yakınındaki Grodno bölgesinde düzenlenen ortak hava tatbikatında, rüzgara kapılan 2 paraşütçü Rus askeri yere düşerek hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havadan atlayış yapan sözleşmeli 2 paraşütçü Rus askerinin rüzgar nedeniyle paraşütlerinin savrulduğu ve yere düşmeye başladığı, bu sırada başka bir Rus askerinin atlayış yaparak düşen askerlere yedek paraşüt ulaştırmaya çalışsa da başarılı olamadığı kaydedildi. Yere düşen askerlerin ise hastaneye kaldırıldığını, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Bakanlık, "Yere yakın mesafede esen rüzgar nedeniyle yüksek eğitimli 2 sözleşmeli asker paraşütleri savrularak düştü. Doktorların tüm çabalarına rağmen 2 asker aldıkların yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayın ardından Rus askeri savcılığı ise, Rus askerlerinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. - MOSKOVA