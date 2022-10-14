Sınırdaki durumun gerginleştiğini belirten Lukaşenko, "Sınırlarımızda gerilimin artması nedeniyle yüksek terör tehdidi durumuna geçildi. Bu nedenle de Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya 'nın askeri birlikleriyle desteklendiği müttefik askeri birliğinin konuşlandırılmasıyla ilgili süreci başlattık." dedi.

Kaynak: AA

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Belarus'ta 'yüksek terör tehdidi' durumuna geçildi - Son Dakika

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