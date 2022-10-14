Son dakika haber! Belarus'ta "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Belarus'ta "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildi

14.10.2022 13:06
Son dakika haber! Belarus'ta "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildiğini bildirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildiğini bildirdi.

Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus- Ukrayna sınırındaki durumu değerlendirdi.

Sınırdaki durumun gerginleştiğini belirten Lukaşenko, "Sınırlarımızda gerilimin artması nedeniyle yüksek terör tehdidi durumuna geçildi. Bu nedenle de Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya'nın askeri birlikleriyle desteklendiği müttefik askeri birliğinin konuşlandırılmasıyla ilgili süreci başlattık." dedi.

Lukaşenko, 10 Ekim'de Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirmişti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacaklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Belarus'ta 'yüksek terör tehdidi' durumuna geçildi - Son Dakika

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