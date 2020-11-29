Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı

29.11.2020 22:36
Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Belarus'un başkenti Minsk'te hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Belarus'un başkenti Minsk'te hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Sabah saatlerinde başkent Minsk sokaklarında toplanmaya başlayan protestoculara, kolluk kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmişti.

Minsk Şehri Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkentteki izinsiz protestolar sırasında yaklaşık 250 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Minsk'teki kitlesel olaylarda ilgili yasayı ihlal ettiği için yaklaşık 250 vatandaş gözaltına alındı" denildi.

Açıklamanın devamında, katılımcıların yasadışı eylemde bulundukları konusunda defalarca uyarıldığı da belirtildi.

(İHA)

Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı

Güvenlik güçleri, Belarus, Hükümet, Minsk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı Fenerbahçe galibiyeti sonrası Sergen Yalçın büyük sevinç yaşadı 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Kadıköy galibiyetinin ardından Sergen'den itiraf! Oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlattı Kadıköy galibiyetinin ardından Sergen'den itiraf! Oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlattı         
22:25
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti         
21:43
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi         
21:01
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi         
21:00
2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı         
19:06
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 22:47:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Belarus'taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei