Son dakika haber: Belarus'taki protestoların ikinci gününde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından başlayan protestoların ikinci gününde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Çemodanova, yaptığı açıklamada, dün gece Minsk, Brest, Mogilyev ve Novopolotsk şehirlerinde protestocuların gösterilerini sürdürdüğünü belirtti.

Protestocuların güvenlik güçlerine saldırdığını ve olaylar nedeniyle maddi hasarlar meydana geldiğini ifade eden Çemodanova, 21 güvenlik görevlisinin gösterilerde yaralandığını aktardı.

Olaylarda bazı grupların duman bombası ve molotofkokteyli kullandığını kaydeden Çemodanova, "İzinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle ülke genelinde toplamda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı." dedi.

Seçimi kazandığını iddia eden muhalif aday Tikhanovskaya, ülkeden ayrıldı

Öte yandan seçim sonuçlarında hile yapıldığını ve cumhurbaşkanlığını kendisinin kazandığını öne süren muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya, bir video yayımlayarak kendi isteği ile ülkeden ayrıldığını ve Litvanya'ya gittiğini ilan etti.

Kendisini destekleyenlere sağduyulu olma ve yasalara uyma çağrısı yapan Tikhanovskaya, oy kullananlara teşekkür etti.

Belarus halkının seçimini yaptığını söyleyen Tikhanovskaya, "Beni destekleyen tüm vatandaşlara sesleniyorum. Belaruslular, sizi sağduyuya ve yasalara uymaya çağırıyorum. Kan ve şiddet istemiyorum. Hayatınızı tehlikeye atmamanız için polise karşı gelmemenizi ve meydanlara çıkmamanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, hafta sonu düzenlenen seçimi kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun oyların yüzde 80,23'ünü alarak kazandığını, adaylardan Svetlana Tikhanovskaya'nın ise yüzde 9,9 oranında oy aldığını duyurmuştu.