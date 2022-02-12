Üye Girişi
Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor

12.02.2022 20:36

Son dakika haberine göre Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor.

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor. Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki ülkenin birliklerinin eylemleri gün boyunca ağırlıklı olarak Gojskiy ve Brestskiy poligonlarında ve diğer belirli alanlarda gerçekleşiyor. Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor
Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor
Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor

YORUMLAR
500

Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın 'Müttefik Kararlılığı-2022' tatbikatı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 20:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement