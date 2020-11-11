Son dakika haber... Belçika'da günlük Kovid-19 vakaları azalıyor - Son Dakika

Belçika'da federal ve bölgesel hükümetlerin önlemlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hız kesti.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülkede yeni vaka sayısı 1-7 Kasım haftasında bir öncekine kıyasla yüzde 46 düşerek 7 bin 834'e geriledi.

Bugüne kadar virüse yakalanan kişi sayısı 507 bin 475 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 561'e yükseldi.

Son önlemlerle hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da azalmaya başladı. Belçika genelindeki hastanelerde Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı yüzde 2 düşerek 7 bin 58 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1470'te sabit kaldı.

Belçika'da yazın bitimiyle Kovid-19 vakaları çok hızlı artmaya başlamış, yeni vaka sayıları bazı günler 20 bin civarında seyretmişti.