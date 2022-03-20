Son dakika haber! Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü

20.03.2022 12:24
Son dakika haber! Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy kasabasında saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü.

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini aktardı.

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi.

Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi.

Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi. Sürücünün kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.

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Tragger, Belçika, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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