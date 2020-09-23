Son dakika haber! Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor - Son Dakika

Son dakika haber! Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor

Son dakika gündem haberine göre Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede getirilen tedbirlerde artan vaka sayılarına rağmen yumuşatmaya gidildi.

Son dakika haber! Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor, System.String[]

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede getirilen tedbirlerde artan vaka sayılarına rağmen yumuşatmaya gidildi.

Başbakan Sophie Wilmes'in açıkladığı yeni kararlara göre, Belçika vatandaşları için Avrupa içindeki "kırmızı bölge" olarak belirlenen ülkelere uygulanan seyahat yasağı cuma gününden itibaren kaldırılıyor. Belçika hükümeti, seyahat yasağı yerine vatandaşlarına bu ülkelere gidilmemesini "şiddetle tavsiye" edecek.

Sık sık güncellenen kırmızı bölge listesinde Danimarka, Finlandiya, Macaristan, Andorra, Monaco, Romanya'nın tamamı ile Fransa, Hollanda, İspanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Hırvatistan, Çekya'nın bazı bölgeleri bulunuyor.

Zorunlu karantina uygulamasında da değişiklik yapılacak ve 14 gün olan karantina süresi 7 güne indirilecek. Karantinada bulunanlar, beşinci günde yeni bir test yapılması ve bunun negatif çıkması durumunda 7 günün bitiminde karantinadan çıkabilecek. Testin pozitif olması halinde ise karantina sonuç gününden itibaren bir hafta uzayacak.

Maske zorunluluğunda da 1 Ekim itibarıyla değişikliğe gidiliyor. Buna göre, kalabalık yerler dışında zorunlu maske uygulaması sonlandırılıyor. Toplu taşıma, market, sinema, mağazalar gibi kapalı yerlerde maske takma mecburiyeti devam edecek. Ancak kalabalık olmayan açık havadaki yerlerde maske zorunluluğu bulunmayacak. Maske zorunluluğunun uygulanacağı kalabalık yerlere yerel yönetimler karar verecek.

Belçika'da yaz mevsiminin girmesiyle düşen Kovid-19 vaka sayıları yazın bitişiyle yükselmeye başlamıştı. Bu yükseliş hızı özellikle son günlerde artıyor. Ülkede haftalık vakaların günlük ortalamasıyla duyurulan sayı 23 Eylül itibarıyla 1374 oldu.

11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 2,8 milyon civarında test yapıldı. Bunun sonucunda 105 bin 226 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. Bu kişilerden 9 bin 955'i hayatını kaybetti.

Belçika genelinde şu anda hastanelerde 505 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 94'ü yoğun bakımda bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor - Son Dakika

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