Son dakika haber! Belçika'da yasağa rağmen düzenlenen partilere polis baskını - Son Dakika

Son dakika haber! Belçika'da yasağa rağmen düzenlenen partilere polis baskını

13.12.2020 16:45
Son dakika haber! Belçika'da yasağa rağmen düzenlenen partilere polis baskını, System.String[]

Son dakika haberleri: Belçika'da polis yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanmasına rağmen gençlerin düzenlediği partilere baskın düzenledi.

Belçika'da polis yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanmasına rağmen gençlerin düzenlediği partilere baskın düzenledi.

Polis, cumartesi gece yarısından sonra Leaken kentinde bir depoda en az 100 kişinin katıldığı partiye çevre sakinlerinin ihbarı üzerine baskın yaptı. Polisin gelmesiyle partiye katılanların çoğu kaçtı ancak gençlerden en az 60'ının kimliği tespit edildi.

Parti düzenlenen depoda ses sistemleri ve nargile bar kurulduğu, alkollü içecek satıldığı ifade edildi. Partiye sadece Belçika'dan değil, Fransa ve Hollanda'dan gelerek katılanların bulunduğu belirlendi.

Polisin aynı gece Saint-Mart kentinde de bir partiye baskın düzenledi. Bu partiye ise en az 50 gencin katıldığı açıklandı. Polisin gençlere 250'şer avro ceza yazdığı, partinin düzenlendiği kiralık evin sahibinin de sorgulandığı bildirildi.

Belçika'nın birçok yerinde salgınla mücadele kapsamında gece 22.00'den sabaha kadar sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Yasak kararı ekim ayında hızla artan Kovid-19 önlemleri kapsamında alınmıştı. Önlemler sayesinde ekimdeki günlük 15 bin olan vaka sayıları 2 binlere kadar geriledi.

Belçika'da şu anda günlük vaka sayısı 2 bin 200 civarında bulunuyor. Ülkede bugüne kadar 606 bin kişi virüse yakalandı, 17 bin 902 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi, Belçika, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Belçika'da yasağa rağmen düzenlenen partilere polis baskını - Son Dakika


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