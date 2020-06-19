Son dakika haber: Belçika polisinden ırkçılık suçlamalarına karşı protesto - Son Dakika
Son dakika haber: Belçika polisinden ırkçılık suçlamalarına karşı protesto
Gelen son dakika haberlerine göre Polislerin protestosundan detaylar Sirenleri çalışan polis arabaları Yere atılan kelepçeler Meydanda toplanan polisler BRÜKSEL - Başkent Brüksel'de toplanan yüzlerce polis, ırkçılıkla suçlandıkları gerekçesi ile gösteri yaptı.
Polislerin protestosundan detaylar
Sirenleri çalışan polis arabaları
Yere atılan kelepçeler
Meydanda toplanan polisler BRÜKSEL - Başkent Brüksel'de toplanan yüzlerce polis, ırkçılıkla suçlandıkları gerekçesi ile gösteri yaptı.
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19.06.2020 20:50:12. #1.13#
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