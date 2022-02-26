Son dakika haber | Belçika, Ukrayna'ya 2 bin adet otomatik silah gönderiyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Belçika, Ukrayna'ya 2 bin adet otomatik silah gönderiyor

26.02.2022 22:22
Son dakika haber | Belçika, Ukrayna'ya 2 bin adet otomatik silah gönderiyor

Son dakika haberleri: Belçika, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya destek için askeri ekipman, 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor.

Belçika, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya destek için askeri ekipman, 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirdi.

Bu kapsamda 2 bin adet otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklayan de Croo, askeri yardım talebinin daha detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti.

Belçika Savunma Bakanlığı da koruyucu askeri ekipmanın yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, NATO ve AB ülkeleriyle istişare içinde gönderilen ekipmanların içinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemelerin bulunduğunu bildirdi.

Belçika'nın ilerleyen dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedildi.

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Ukrayna, Belçika, Rusya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Belçika, Ukrayna'ya 2 bin adet otomatik silah gönderiyor - Son Dakika


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