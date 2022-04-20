Son dakika haber: Belçika, Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Belçika, Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor

20.04.2022 15:21
Son dakika haber: Belçika, Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor

Bir son dakika haberine göre Belçika hükümeti, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ağır silah ve askeri malzeme yardımında bulunmayı görüşecek.

Belçika hükümeti, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ağır silah ve askeri malzeme yardımında bulunmayı görüşecek.

Belçika basınında çıkan haberlere göre, bugün Başbakan Alexander de Croo başkanlığında toplanacak federal hükümet üyeleri, daha önce Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilave destek verilmesini ele alacak.

Bu kapsamda Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve topçu silahları gönderilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Belçika, şubat ayında Ukrayna'ya 5 bin otomatik silah, 200 anti tank silahı ile 3 bin 800 ton yakıt yardımı yapmıştı.

Bu yardımın Belçika ordusunun envanterinden alınarak gönderildiği, yeni yardımların ise bundan böyle ordunun envanterinden alınmayacağı bildirildi. Ukrayna'ya bundan sonra gönderilecek silah ve askeri malzemenin yeni satın almalar yoluyla sağlanacağı kaydedildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de dün Ukrayna'ya ağır silah ve askeri malzeme göndereceklerini açıklamıştı. Bunlar arasında zırhlı araçlar bulunduğu belirtilmişti.

Ukrayna, uzun süredir Batılı ülkelerden Rus ordusuna karşı kullanmak üzere ağır silahlar ve savaş uçaklarının da aralarında bulunduğu askeri yardım talep ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Belçika, Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor - Son Dakika


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