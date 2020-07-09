Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi çöp poşetinin içine atılan cam kırıkları nedeniyle kolunda yaralandı. Talihsiz işçinin koluna 18 dikiş atıldı.



Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü'nde Coşkun Zor isminde görevli bir kişi çöpün içine atılan cam kırıklarından dolayı kolundan yaralandı. İşçinin koluna 18 dikiş atıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Coşkun Zor, bizim temizlik işlerinde çalışan emekçi arkadaşımız. Bugün koluna 18 dikiş atıldı. Neden mi? Çöp poşetinin içine atılan kırık cam yüzünden" dedi. - BURSA