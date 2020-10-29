Belediye binasında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Belediye binasında çıkan yangın paniğe neden oldu
29.10.2020 17:47
Belediye binasında çıkan yangın paniğe neden oldu Bina çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasının çatısında tamir ve bakım çalışmaları çıkan yangın paniğe neden oldu.
Belediye binasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Bina çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasının çatısında tamir ve bakım çalışmaları çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın akşam saatlerinde Akçakoca Belediyesine ait hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca Belediye binasının çatı katında kışlık bakım kapsamında eskiyen elyafların değiştirilmesi sırasında kıvılcım kaçırması sonucu malzemeler tutuştu. Çatıda çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangın sonucu binada oluşan zararı tespiti için inceleme başlatıldı.
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