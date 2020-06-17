Son dakika haber! Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Hükümetin Kıdem tazminatı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, istenen değişikliği kabul etmediklerini açıkladı.

Son dakika haber! Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca Açıklaması, System.String[]

Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Hükümetin Kıdem tazminatı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, istenen değişikliği kabul etmediklerini açıkladı.


Şube Başkanı Yusuf Karaca, "Kıdem tazminatı işçimizin çocuklarının gelinliği, çeyizi, damatlığı, başını sokacak bir ev, veya az da olsa gelecek garantisidir. 'Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir dokundurtmayız' diyerek Kıdem tazminatı işçi haklarının en kutsalıdır. Hatta o kadar çok önemlidir ki Türkiye'nin en büyük ve köklü konfederasyonu olan Türk-İş in genel grev kararıdır kesinlikle tartışılamaz" dedi.


İşçi hakları yok denilebilecek kadar azken böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün olmadığını ifade eden Karaca, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Emekçilerimiz alın teri ile bu ülkeye katma değer üreten ve ülkenin her alanında faaliyet gösteren arkadaşlarımız için biz daha güzel, daha çağdaş, daha sosyal, daha demokratik haklar getirilmesini beklerken karşılaştığımız tablo ziyadesiyle emekçilerimizi üzmüştür. Getirilmek istenen bu düzenleme işçi sınıfını tamamıyla karşına almıştır"


İşçiler tarafından kayıpların olacağını aktaran Karaca, şunları söyledi: "Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) getirilmesine ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Hem işverenler hem işçilerin gündemi pandeminin oluşturduğu olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın 2013 yılından bu yana defalarca taraflar anlaşmadan kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik önerilerinin kendisine getirilmemesini ifade etmiştir. Ama her altı ayda bir bu konu gündeme geliyor iş barışı ve huzuru bozuluyor. Şimdi ise iki model sunularak tedirginlik hat safhaya çıkarıldı. Birinci modele göre işçi 60 yaşına kadar kıdem tazminatı alamayıp bu sistemden yararlanamayacak. 75 yaşını doldurmadan da toplu ödeme alamayacak. 60 yaşını doldurduğunda fonda biriken paranın yüzde 25'i işçiye ödenecek, kalan kısmının getirisi ise işçinin emekliliği halinde yaşlılık aylığına ilave edilecek. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78 yıl. İkinci modelde ise kayıplar ağırlaşarak devam ediyor. İşçiye alacağı kıdem tazminatı için prim ödeme yükümlülüğü getirilmek istenip işçinin aylık maaşından her ay ücret kesilecek. Bu durumda işçinin zaten düşük olan ücretleri daha da azalacak. Buna göre işçinin yüzde 3.33 kaybı olacak.


Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile birlikte hiç yok denilebilecek kadar az olan işçilerin iş güvencesi de elinden alınacak. İşveren işçileri kıdem tazminatı zaten fondan ödenecek düşüncesi ile daha kolay işten çıkarabilecek. Raporun sonunda Türk-İş genel kurullarında oybirliğiyle alınan karara da dikkat çekilerek şöyle denildi: "Karara göre kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Her türlü girişimin karşısında cevabımız genel grev olacaktır" - NİĞDE

Yusuf Karaca, Belediye İş, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca Açıklaması - Son Dakika

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