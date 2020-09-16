BARTIN Belediye yol kenarına bıraktığı köpekleri aldı - Son Dakika

Belediye yol kenarına bıraktığı köpekleri aldı

BARTIN'da sokak köpeklerini yol kenarına bıraktığı tespit edilen Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi'nin görevlileri köpekleri jandarma gözetiminde geri topladı. Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, "Konuyla ilgili dün gece geç saatlerde bilgim oldu. Araştırmamızı yapıyoruz" dedi. Bartın Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, pazar günü gece yol kenarına resmi plakalı bir kamyonetle 20 köpeğin bırakıldığını görmesinin ardından jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün boyunca yol güzergahındaki bütün güvenlik kameralarını tarayarak, köpekleri bırakan resmi plakalı aracın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi'ne ait olduğunu tespit etti. 20 köpekten 3'ünün aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle bayıltıldığının belirlenmesi üzerine veteriner kliniğe götürüldü. Belediye ekipleri, jandarmanın haber vermesi üzerine köpekleri gece ve sabah saatlerinde geri topladı. Ayrıca klinikte olan köpekler de alındı. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saltukova Belediyesi hakkında Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulayacağı öğrenildi. BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: KONUYU ARAŞTIRIYORUM Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, konudan gece geç saatlerde haberi olduğunu söyledi. Konuyu araştırdığını ifade eden Genç, "Konuyla ilgili dün gece geç saatlerde bilgim oldu. Net elimizde bilgi yok. Aracımız o köyden geçtiği yönünde söylemler var. Bizde araştırmamızı yapıyoruz. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Aracımızın o yönden geçtiğini söylüyorlar ama bununla ilgili kesin bir şey yok. Bizde araştırmamızı yapıyoruz" dedi.