Son dakika haber | Belediyeden üniversite adaylarına online destek - Son Dakika

Son dakika haber | Belediyeden üniversite adaylarına online destek

Son dakika haberleri... Kağıthane Belediyesi gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirme konusunda destek olmak için online YKS deneme sınavları hazırladı.

Son dakika haber | Belediyeden üniversite adaylarına online destek, System.String[]

Kağıthane Belediyesi gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirme konusunda destek olmak için online YKS deneme sınavları hazırladı.

Kağıthane Belediyesi, üniversite hayallerini gerçekleştirmede gençlere destek olduğunu duyurdu. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlere belediye tarafından 150 bin soru ve 5 bin videolu konu anlatımından oluşan online kurs hazırlandı.

Kağıthane Belediyesi verdiği online desteği şöyle duyurdu;

"Online kursta öğrenciler hazır deneme testlerinden yararlanabildiği gibi sayısız test ve deneme oluşturabiliyor; çözemediği ya da hatalı çözdüğü sorunun 'soru çözümünü' izleyerek doğru cevabı öğrenebiliyor. Online eğitime katılmak isteyen gençler başvurularını, belediyenin www.kagithane.istanbul internet sitesi üzerinden form doldurarak gerçekleştirebiliyor. Masaüstü ve mobil ara yüzü bulunan sistem ayrıca gençlere; dilediği zorluk seviyesinde kendi deneme testini hazırlama imkanı da sunuyor."

"GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, pandemi sürecinde gençlerin sınavlarına evlerden çalışmak zorunda olduğuna dikkati çekerek; "Sınava hazırlanan öğrencilerimiz pandemi dolayısıyla uzun süre okullarından ve öğretmenlerinden ayrı kaldı. Onlar için tüm konuların videolu anlatımının bulunduğu, yüzlerce kitapta ancak erişebilecekleri kadar soru içeren online kurs hazırladık. Sınavlara 3 hafta gibi bir süre kaldı. Eminim ki kendileri için hazırladığımız online sınav ve derslerimiz, bu zamanı en verimli şekilde geçirmelerine yarayacak. Günümüz eğitim teknolojileri artık uzaktan eğitimi daha yaygın hale getirdi. Pandemi süreci de uzaktan eğitimi yaygınlaştıran bir diğer unsur oldu. Gençlerimizin üniversite hayallerini gerçekleştirmede her zaman yanlarındayız." dedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:19 Kaynak: DHA

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