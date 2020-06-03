Son dakika haber... Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı daha - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı daha

YALOVA Belediyesi'nde 19 kişinin tutuklu olduğu milyonlarca liralık 'zimmet' soruşturması kapsamında belediye çalışanı 4 kişi daha gözaltına alındı.

Ayrıca, emniyetten yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta gözaltına belediye çalışanları E.D. ve C.H.'nin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, kendisine usulsüz ödeme yapılan C. Ö.'nün ise tutuklandığı bildirildi. Aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de olduğu 19 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Vefa Salman da İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılmıştı.